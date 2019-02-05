Эксперт: рост просвещенности населения в области буддизма неуклонно растет

Сагаалган (Цаган Сар) или праздник Белого месяца – одно из важнейших событий для буддистов в России. В этом году праздник пришелся на 5 февраля.

Представитель пресс-службы петербургского Дацана Гунзэчойнэй Наталья Чичерина отметила, что рост просвещенности населения в области буддизма неуклонно растет, пишет ПолитЭксперт.

«К примеру, в воскресенье на церемонии очистительного огня, Дугжууба, в дацане побывало несколько сотен человек», - отметила она.