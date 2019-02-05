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Эксперт: рост просвещенности населения в области буддизма неуклонно растет

5 февраля 2019, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт: рост просвещенности населения в области буддизма неуклонно растет
pixabay.com

Сагаалган (Цаган Сар) или праздник Белого месяца – одно из важнейших событий для буддистов в России. В этом году праздник пришелся на 5 февраля. 

Представитель пресс-службы петербургского Дацана Гунзэчойнэй Наталья Чичерина отметила, что рост просвещенности населения в области буддизма неуклонно растет, пишет ПолитЭксперт.

«К примеру, в воскресенье на церемонии очистительного огня, Дугжууба, в дацане побывало несколько сотен человек», - отметила она.

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