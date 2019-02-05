В Севастополе осудили трех местных жителей. Мужчины обвинялись в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, пишут «Аргументы недели-Крым».

Оказалось, что в январе 2018 года, действуя группой лиц, злоумышленники с целью запугивания и проведения воспитательной беседы поместили в багажник автомобиля несовершеннолетнего против его воли, тем самым незаконно лишив его свободы.

По ходатайству следователя, поддержанного прокуратурой, в отношении двух мужчин суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении еще одного провинившегося севастопольца – домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы, установив испытательный срок 2 года, двум другим подсудимым – 1 год 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Также злоумышленникам запретили посещать места продажи алкогольной продукции и питейных заведений. Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.