Сергей Собянин рассказал о развитии МЭШ

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе III международной конференции «Большие данные: новые возможности мониторинга в образовании» рассказал о развитии проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).

«Сегодня в общем доступе библиотеки электронной школы размещено более 30 тысяч электронных сценариев уроков, более 35 тысяч интерактивных образовательных приложений, более тысячи электронных учебных пособий и свыше 435 тысяч отдельных учебных материалов», – сказал Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

По его словам, в скором времени МЭШ позволит сформировать индивидуальную программу обучения каждого ученика.

«Наша следующая задача – создать инструменты анализа больших данных, с помощью которых педагоги смогут анализировать результаты обучения каждого ученика, прогнозировать будущие достижения, выявлять дефицит знаний, навыков и своевременно принимать меры по его ликвидации, определять индивидуальные потребности каждого ученика. В итоге школа сможет выстраивать оптимальную траекторию обучения для каждого ученика», – отметил Собянин.

По его словам, система образования в Москве объединяет 1,5 миллиона учащихся и студентов, а также более 117 тысяч педагогов – «это практически целая страна».

Ранее руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина заявлял, что в 2018 году все образовательные организации столицы стали участниками проекта МЭШ.

«Использование готовых сценариев уроков, разработанных лучшими учителями Москвы, позволяет педагогам экономить время на подготовку к урокам и демонстрировать ученикам большее количество материалов на занятиях», – отмечал Исаак Калина.

Кроме того, МЭШ дает возможность конструировать учебные планы и расписания уроков, создавать задания с использованием электронных учебников и тестов, применять разные виды оценок, связанных с деятельностью ученика на уроке и за его пределами.

«Создавая МЭШ мы никому ничего не навязывали, библиотека МЭШ работает по принципу Википедии: сами учителя переводят в электронный вид свои собственные учебные материалы. Кто хочет, может делиться с коллегами. Создана и специальная система мотивации за пользование МЭШ – учителя получают доплаты за пользование и участие в развитии электронной школы», – подчеркнул Сергей Собянин.

В 2018 году «Московская электронная школа» вошла в ТОП-100 главных мировых проектов в области образования по версии независимой международной организации HundrED.