В Крыму реконструируют купель, где, по преданию, крестился князь Владимир

В Крыму будет реконструирована купель, где по преданию крестился князь Владимир. Купель находится на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический". В музее-заповеднике рассказали, что благоустроят свю территорию и планируется возвести конструкции, которые будут являться визуализацией тех или иных объектов.

По словам директора музей Елены Морозов, возле купели около Владимирского собора, где установлена металлическая ротонда, она будет более интересной, привлекательной". Купель будет реконструирована, станет такой, как в давние времена. Эксурсоводы будут рассказывать туристам, как проводился обряд крещения.Планируется благоустроить и территорию городища.