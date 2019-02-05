В Госдуме поддержали идею отменить поверку счетчиков воды

Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал поступившее предложение Росстандарта избавить россиян от "поверочного рабства" со счетчиками воды. Россиянам могут отменить поверку счетчиков воды

"Основной момент заключается в том, что мы избавим собственника от дополнительной головной боли с отслеживанием этих приборов учета", - отметил Качкаев в беседе с RT, пояснив, что в количестве счетчиков "можно запутаться".

Второй немаловажный фактор, по его мнению, заключается в наличии огромного количества фирм: с разными ценами, добросовестных и не очень. "Понятные" же "правила игры" и стоимость существенно облегчат жизнь граждан, считает он.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы Недели", Росстандарт в ближайшее время намерен внести в Государственную Думу РФ законопроект, который должен отменить "рабскую поверку" счетчиков потребления воды в квартирах россиян.