Рынска о погибших при пожаре жильцах коммуналки в Москве: мешали жить соседям

Светский обозреватель Божена Рынска после пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы высказалась о погибших жителях коммунальной квартиры. По мнению журналистки, жители коммуналки отравляли жизнь приличным соседям.

СК опубликовал видеозапись осмотра дома на Никитском бульваре после пожара

В результате пожара в элитном доме погибли семь человек. В этом доме, как известно, есть квартира у актрисы Ингеборги Дапкунайте, в нем жили Никас Сафронов и Любовь Казарновская. А возгорание началось в квартире дочери дирижера Юрия Башмета.

Божена Рынска считает: "... наверняка риелтеры тысячу раз предлагали этой коммуналке разумное расселение". Свой пост она разместила в Facebook. "Но был какой-нибудь жилец, который за свою сраную конуру хотел двушку на Патриках. И коммуналка не расселялась. Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта, - не свое ж, не жалко. И вот сгорели", - полагает светская обозреватель. По мнению Божены, "надо было не бычить и расселяться разумно, съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы".

Пожар в доме номер 12 по Никитскому бульвару начался в ночь на 4 февраля. Горели две тысячи квадратных метров на четвертом и пятом этажах, огонь распространился на перекрытия, которые затем обрушились.

Погибли восемь человек, в том числе двое детей. Все они жили в коммунальной квартире. Еще она узнала, что хозяева коммуналки были - семья и второй сосед - риэлтор. По словам Божены, "семья погибшая хотела съехать из квартиры, продать", а риэлтор не соглашался на приемлемые варианты и сдавал свои "конурки". Он жив. Дети погибли.

Дом был построен в 1913 году.