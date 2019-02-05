Экстренные службы столицы получили уже более 150 сообщений о бомбах

Столицу захлестнула волна телефонного терроризма. Москву продолжают эвакуировать — школу за школой, больницу за больницей. Сейчас у экстренных служб висит 150 сообщений о бомбах в столице и области.

Эти сообщения приходят на телефон и почтовые адреса. "Минируют" торговые центры, администрации, рестораны, детские сады, магазины и сетевые закусочные. Telegram-канал "Mash" публикует одно из писем, которое получают по почте службы спасения.









Правоохранительные органы проверяют каждый алрес, но пока, к счастью, не подтвердился ни один вызов.