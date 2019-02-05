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Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды

5 февраля 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды

«День науки для молодых ученых» состоялся в технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге в Волгограде.

В детском технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге состоялся технический квест «День науки для молодых ученых», подготовленный при содействии Волгоградского государственного технического университета и ГБОУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий».

В квесте приняли участие более 40 волгоградских школьников, среди которых «кванторианцы» и учащиеся инженерного класса проекта «ЮниорАктив» (пос. Светлый Яр, Волгоградская область).

В ходе игры школьники получили возможность выбрать одно из четырех направлений со специализированным набором заданий. Например, в «Энерджи- + Автоквантум» необходимо было найти возможные источники и способы получения электрической энергии из окружающей природы, находясь на условном необитаемом острове, а в «Промдизайнквантум + VR/AR-квантум» - создать объемный макет при помощи современных компьютерных графических программ.

Для выполнения непростых технических заданий ребятам предстояло проявить не только смекалку, но и умение  работать в команде, находить нестандартные варианты решения. Все участники мероприятия получили памятные сувениры.

Детский технопарк «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге открылся декабре 2018 года. В настоящий момент 200 волгоградских школьников посещают занятия по одному из четырех направлений: Геоквантум + IT-квантум, Энерджиквантум + Автоквантум, Промдизайнквантум + VR/AR-квантум и Хайтек.

 

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