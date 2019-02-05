Украинские журналисты пока не готовы поддержать призыв Порошенко

Украинский президент анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив. Обещал в нем участие ОБСЕ и журналистов.

Украинские СМИ пока не готовы поддержать призыв Порошенко о повторении судьбы украинских моряков. Об этом корреспонденту АН сообщили руководители крупнейших украинских СМИ, с которыми удалось пообщаться. Ранее украинский президент объявил о новой провокации, которую готовит официальный Киев. Якобы прямо сейчас украинские корабли готовятся к новому проходу через Керченский пролив.

«Пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что там будут эксперты ОБСЕ», — заявил Петр Порошенко, анонсируя свою провокацию.

«Мы пока еще думаем», — с тяжелыми нотками в голосе пояснил корреспонденту АН президент одного из украинских информационных агентств, отвечая на вопрос будет ли агентство отправлять своих журналистов: «Все это как-то, не знаю…»

Анонсированный проход кораблей через Керченский пролив можно назвать заведомой аферой. Предыдущая попытка закончилась задержанием украинских моряков. Сейчас они являются фигурантами уголовного дела. Конечно, им был отдан преступный приказ, но отдача приказа командования не является причиной для отмены действующего законодательства.

Участь добровольцев будет точно такая же. Журналисты будут считаться такими же нарушителями. Президент информационного агентства, чьи тяжелые нотки раздумий в голосе лучше всех характеризовали сложившуюся ситуацию, скорее всего, именно об этом и думал. Чем закончилась предыдущая провокация Порошенко видели уже все.