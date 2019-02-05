Кокорин принес извинения болельщикам, ребятам из команды и тренерам

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу команды. Кокорин вместе со своим другом футболистом "Краснодара" Павлом Мамаевым попал в СИЗО после инцидента в центре Москвы. Смолов рассказал в интервью Собчак о ситуации вокруг Мамаева и Кокорина

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. Они вместе с еще двумя молодыми людьми избили двух чиновников и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В отношении футболистов возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях. В декабре 2018 года Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева. Вместо тренировок они находятся в СИЗО.

Александр Кокорин написал письмо с извинениями, обратившись к ребятам из "Зенита", его тренерам и болельщикам.

Полностью письмо опубликовано на сайте РИА Новости. Он извиняется за то, что подвел всех и не может помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях.

"Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался. Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред", - пишет Кокорин.

"Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье", - уверяет футболист.