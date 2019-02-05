«Аэрофлот» опроверг задержание главного пилота авиакомпании

В «Аэрофлоте» опровергли задержание заместителя директора департамента производства полётов авиакомпании «Аэрофлот» Анатолия Якимчука. В пресс-службе авиакомпании заявили о том, что информация о якобы задержании топ-менеджера «Аэрофлота» 65-летнего Анатолия Якимчука не соответствует действительности, передаёт RT.

В компании отметили, что в сентябре главный пилот сам написал заявление в правоохранительные органы, где подробно изложил суть происходящего.

12 октября Следственный комитет возбудил на основании оперативных данных ФСБ уголовное дело, в рамках которого эти факты проверяются.

«Информация о том, что заместитель директора департамента производства полетов Анатолий Якимчук задержан сотрудниками ФСБ при передаче денег председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому, не соответствует действительности. В настоящий момент Анатолий Якимчук не задержан и продолжает работать в "Аэрофлоте"», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.