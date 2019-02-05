Анатолий Литовченко оказал помощь в ремонте ДК
5 февраля 2019, 12:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко оказал помощь в организации капитального ремонта дворца культуры челябинского поселка Новосинеглазово. Он добился включения его в проект «Культура малой Родины», который реализуется партией «Единая Россия».
«Дворец культуры был и остается культурным центром Новосинеглазово. Для поселка, где проживает 17 тысяч человек, такой объект просто необходим», - уверен Анатолий Литовченко.
Во дворце работает больше тридцати кружков и секций, занимается больше тысячи детей и взрослых. ДК работает по разным направлениям: вокальное, танцевальное, хор ветеранов, спортивные секции. Здание давно находилось в аварийном состоянии.
Как сообщает агентство Полит74, капитальный ремонт дворца был начат в прошлом году, и уже завершены работы по обновлению фасада и актового зала. Обновлены внутренние к коммуникации, утеплены стены, появилась новая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, современные двери и окна.
Большое внимание уделено ремонту актового зала, где несколько лет назад произошел пожар. Сейчас там нужно закончить обновление механики сцены, установить новое световое и звуковое оборудование. В зале появятся 475 новых кресел для зрителей. Стоимость ремонта составила 11 миллионов рублей.