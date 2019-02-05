Анатолий Литовченко оказал помощь в ремонте ДК

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко оказал помощь в организации капитального ремонта дворца культуры челябинского поселка Новосинеглазово. Он добился включения его в проект «Культура малой Родины», который реализуется партией «Единая Россия».

«Дворец культуры был и остается культурным центром Новосинеглазово. Для поселка, где проживает 17 тысяч человек, такой объект просто необходим», - уверен Анатолий Литовченко.

Во дворце работает больше тридцати кружков и секций, занимается больше тысячи детей и взрослых. ДК работает по разным направлениям: вокальное, танцевальное, хор ветеранов, спортивные секции. Здание давно находилось в аварийном состоянии.

Как сообщает агентство Полит74, капитальный ремонт дворца был начат в прошлом году, и уже завершены работы по обновлению фасада и актового зала. Обновлены внутренние к коммуникации, утеплены стены, появилась новая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, современные двери и окна.