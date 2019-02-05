Южноуральцам вручат премию «Спешите делать добро»

Завтра, 6 февраля, в резиденции губернатора Челябинской области, пройдет торжественное награждение премией «Спешите делать добро». Наградой будут отмечены те южноуральцы, которые помогли спасти чью-то жизнь.

Премию будет вручать Маргарита Павлова, уполномоченный по правам человека в Челябинской области. Сегодня она рассказала об этом на встрече с ведущими редакторами медиахолдинга «Гранада Пресс». По ее словам, премии получат 19 южноуральцев. Среди них – ученик девятого класса, который принимал участие в ликвидации крупного пожара в одной из южноуральских деревень. Он самостоятельно принял решение вспахать оградительную полосу, чтобы огонь не перекинулся на другие дома. Другие южноуральцы – отец с сыном - помогли спасти двух малышей, когда они начали тонуть.

Маргарита Павлова отметила, что награждаемые почти всегда – люди скромные, свои добрые дела они стараются не афишировать.