В Москве разрабатывают систему оплаты в метро по зонам

В Москве метрополитен заказал разработку билетной системы оплаты по зонам. Поэтапное внедрение новой

системы начнется с 2020 года Цена поездки будет зависеть от зоны, куда едет пассажир.

Московский метрополитен провёл тендер и выбрал исполнителя проекта. Сумма контракта составляет 670 миллионов рублей, - сообщает РБК со ссылкой на источник на IT-рынке.

Согласно материалам закупки, при проектировании должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

Отмечается, что в 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон, но существующие билетные системы на данный момент не поддерживают зональную тарификацию.