В Нижнем Тагиле 11-летняя девочка умерла от неизвестного вируса

На Урале 11-летняя девочка скончалась в Нижнем Тагиле от неизвестной инфекции. По данным регионального управления СКР, ученица школы № 95 умерла дома после того, как родители возили дочь на осмотр в один из ортопедических центров в Екатеринбурге.

По предварительным данным, причиной смерти стала вирусная инфекция неизвестной этимологии, - сообщает «URA.RU». По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка. Какой вирус — до сих пор неизвестно.

В министерства здравоохранения Свердловской области отметили, что родители умершей девочки не обращались за помощью, разбор этого случая находится на контроле в министерстве.

В настоящее время в 43 российских регионах - эпидемия гриппа и ОРВИ. В некоторых регионах школы закрыты на каратнин.