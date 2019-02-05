Погода в Москве вновь достигла теплового максимума за текущую зиму

Синоптики сообщили, что в Москве температура воздуха вновь достигла своего максимума за текущую зиму. Подобные показатели были зафиксированы в минувший понедельник, 4 февраля.

Накануне днем воздух прогрелся почти до 3 градусов выше нуля. Как отмечает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, подобная температура – плюс 2,8 градуса – наблюдалась в столице и 18 января 2019 года, передает сегодня днем РИА "Новости"

Самый морозный день за эту зиму был только один – 23 января, когда столбики термометров опустились до минус 19,8 градуса по Цельсию.