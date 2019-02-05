Россиянам могут отменить поверку счетчиков воды. Сейчас проверять счетки положено в определенные сроки. Росстандарт намерен внести в Госдуму законопроект, который должен отменить "рабскую поверку" счетчиков.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете" считает, что в настоящее время ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку.

Абрамов сравнил: "Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены". "Точность показаний должен обеспечивать поставщик - достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", - подчеркнул чиновник.

Если "рабская поверка" счетчиков на воду будет отменена, единственное, что потребуется от собственников или арендаторов жилья, - обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Как отметили в Росстандарт, первый шаг к отмене поверочного рабства сделан: недавно принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии - новые счетчики будут проверять сами поставщики ресурса.