Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова перенесла операцию. В минувший понедельник стало известно, что 71-летняя женщина находится в больнице после хирургического вмешательства.

Оказалось, что Тарасовой удалили катаракту и заменили один хрусталик. На днях тренеру придется перенести и вторую операцию – на другом глазу.

Татьяна Анатольевна отметила, что чувствует себя хорошо, но зрение будет восстанавливаться в течение месяца. Она добавила, что второе вмешательство должно быть проведено послезавтра, однако окончательное решение будет принято в ходе завтрашней консультации с медиком, передает Sports.ru.