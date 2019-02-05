В Краснодаре опробовали первые в мире российские таблетки от бесплодия

В Краснодаре несколько жительниц Кубани стали мамами благодаря открытию российских ученых - таблеткам от бесплодия. Стать счастливыми родителями для многих семей - мечта, сообщает kp.ru. Но в последнее время у многих женщин диагностируют бесплодие.

Группа ученых-медиков под руководством заместителя директора Института онкогинекологии и маммологии, член-корреспондент РАН Всеволода Киселева работала над созданием лекарства от рака.

И в ходе исследования решили узнать, как воздействует "разработка" на клетки эндометрия (внутренняя слизистая оболочка матки). За важную функцию женского организма рецептивность - способность захватить оплодотворенную яйцеклетку, чтобы начался рост эмбриона - отвечают два гена - HOXА10 и HOX11. У пациенток, страдающих бесплодием, почти во всех случаях эти гены не работали, их "глушили" ферменты, которые при воспалительных "женских" заболеваниях начинают портить ген.

Ученые выявили, что эти мутации не затрагивают структуру ДНК, а значит - есть надежда. И прорыв в медицине.

Профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета Маргарита Андреева рассказала, что нанотаблетки назначали не всем. Женщин обследовали целый месяц в Москве. Как только результаты анализа были на руках у врача, пациенткам назначали пилюли от бесплодия. Участницами программы стали 24 пациентки. 11 из них забеременели и уже стали счастливыми мамами, остальные только готовятся к терапии.