В Челябинске пациент напал на нейрохирурга, запретившего ему курить в больнице

В Челябинске пациент напал на врача-нейрохирурга, запретившего ему выпить и покурить в больнице .

Инцидент произошел в челябинской областной клинической больницы №3 в ночь на 3 февраля.

Пациент поступил в больницу в состоянии алкогольного опьянения для исключения черепно-мозговой травмы и его осмотрел врач.

Коллеги нейрохирурга рассказали, что пациент требовал дать ему покурить и выпить, но доктор на это требование ответил отказом.

После разговора с мужчиной врач пошел в свой кабинет, и, когда он отвернулся от пациента, злоумышленник схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в спину, а потом в лицо. Охрана оперативно обезвредила нарушителя и передала его полиции. Доктору потребовалась помощь коллег, сообщает «URA.RU».

Пострадавшему врачу наложили швы. Ему выписали больничный.

По данному инциденту полиция проводит проверку.