Аномальные морозы стоят в Сибири - до минус 50 градусов

Холода сковали Россию от Урала до Дальнего Востока. В Красноярске сегодня утром было минус 36 градусов, а еще вчера - минус 40. В некоторых регионах Центральной Сибири в эти дни температура воздуха ниже нормы почти на 20 градусов.

Аномальные морозы в Новосибирской, Томской, Омской областях. На Алтае. Жители Барнаула рассказали корреспонденту "Аргументов недели", что по улице ходят в валенках. У некоторых девушке валенки такие нарядные, выглядят не хуже модельных сапожек.

Во многих школах ввели свободное посещение детей. Из-за аномальных морозов отменяются авиарейсы.

На сайте управления Новосибирской области МЧС сообщается: аномальные морозы продержатся как минимум до выходных. По данным синоптиков, с 5 по 8 февраля 2019 года в городе Новосибирске и районах области сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами минус 35 градусов и ниже, местами сильные морозы минус 40 градусов и ниже.

В Красноярским крае сохраняются морозы - в центральных и южных районах температура воздуха местами до -45°, на севере центральных районов до -50°.



Одна из самых распространенных в морозы проблем – завести автомобиль. МЧС обращается к водителям с рекомендациями: проверьте техническое состояние транспортного средства, наполните топливом не только бензобак автомобиля, но и дополнительные канистры, если это необходимо. Водителю необходимо взять с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» и медицинскую аптечку. Необходимо взять с собой в дорогу теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания.

Не стоит забывать и о правилах пожарной безопасности, особенно жителям домов, в которых печное отопление.