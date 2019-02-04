Орский школьник получил автограф английской королевы

Девятиклассник Иван Ворожейкин из Орска Оренбургской области написал письмо английской королеве. Сенсацией стало ответное письмо из Букингемского дворца с автографом Ее Величества.

Коллекционировать автографы известных людей Иван Ворожейкин начал еще в третьем классе, заполучив росчерки местных хоккейных звезд. К настоящему моменту в его коллекции имеются автографы Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Виктора Орбана, Джастина Трюдо, Владислава Третьяка, Владимира Жириновского и других знаменитостей – всего более ста подписей. Теперь коллекция пополнилась еще одним ценным экземпляром – автографом Ее Величества Елизаветы II, английской королевы.

«Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Об автографе можно упомянуть между строк, прямо сообщать такую просьбу не следует. Я пишу все письма на английском – моего школьного уровня хватает, чтобы грамотно составить текст», - приводит рекомендации юного коллекционера «РГ».