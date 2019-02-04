В Прикамье мужчина спас из горящего дома семью с двухлетним ребенком

В Пермском крае 42-летний местный житель, проработавший 17 лет водителем пожарной машины в МЧС, стал случайным свидетелем сильного возгорания в жилом доме.

Пожар произошел 1 февраля. Мужчина сразу же бросился в горящий дом и в итоге помог выбраться из него нескольким людям, как сообщает NewInform.

До прибытия спасателей мужчина посадил семью в свою машину, чтобы согреть в мороз, а после чего отвез женщин и ребенка в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь, пишет ПолитЭксперт.