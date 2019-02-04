Сенатор Арашуков не дождался передач от родных и начал есть тюремную еду

Находящийся в СИЗО сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, ранее отказывавшийся от тюремного питания, не дождался продуктовых передач от родных и начал есть первое и пить чай.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января в Москве, прямо во время заседания Совета Федерации. Его задержали сразу после того, как было принято решение о снятии с него депутатской неприкосновенности, а уже вечером того же дня суд принял решение арестовать Рауфа Арашукова на два месяца.

В настоящее время Рауф Арашуков содержится в СИЗО «Лефортово». В первую же ночь после ареста он отказался от тюремного питания, заявив, что будет питаться «из своих запасов» до тех пор, пока не начнут поступать продуктовые передачи от родственников.

Однако время идет, а голод, как известно, не тетка. Не дождавшись от родственников ни продуктовых передач, ни денежных переводов, чтобы купить для себя питание в тюремном магазине, арестованный сенатор начал есть тюремное первое и пить тюремный чай.

Кстати, отец сенатора – Рауль Арашуков, также коротающий дни в лефортовском СИЗО, на тюремное питание не жалуется, да и вообще не жалуется: «Меня даже дома так вкусно не кормили», - приводят его слова «Известия».