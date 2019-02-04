«Единая Россия» выступила против введения штрафов для учителей

«Единая Россия» выступает против предложения снижать зарплаты педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. Позиция партии по данному вопросу отражена в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Аргументов недели».

Пресс-служба ЕР процитировала координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Алену Аршинову, которая отметила, что действующее законодательство предусматривает достаточно мер взысканий и наказаний к педагогам, в том числе гораздо более жестких, чем сокращение их зарплаты.

В заявлении парламентария Бориса Чернышова, который предложил снижать зарплаты учителей, также можно усмотреть вывод о безусловной вине именно педагогов в иногда фиксируемых конфликтных ситуациях в школах, указала координатор партпроекта. Между тем, первоначальные обвинения в адрес учителей не всегда находят подтверждение.

Представитель «Единой России» призвала своих коллег из других фракций вместо подобных заявлений направлять усилия на улучшение условий труда учителей, принимать дополнительные меры их поддержки.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой вдвое снижать зарплаты школьных учителей после случаев агрессии, психологического или физического насилия по отношению к ученикам.