Ксения Петербургская: святая вдова

Санкт- Петербург, улица Камская 24. Часовня Святой Блаженной Ксении. Уже почти двести лет сюда нескончаемым потоком идут люди. Тут просят о детях, о работе, о жилье. Просят обо всем: о важном и неважном, о маленьком и большом. Люди приходят к святой помолиться об избавлении от какого – либо горя, несчастья. Молятся об исцелении, о помощи в делах. Сколько здесь высказано горя, сколько пролито слез, сколько рассказано личных историй. И сколько осушено этих слез, сколько людей вышло отсюда успокоенными, утешенными!

Издавна на Руси считалось, что Святые – наши заступники и просители перед Богом. Преподобный Нектарий Оптинский говорил: «Как скажешь: «Вси святые, молите Бога о мне!» так святые воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» и будет тебе приобретение».









От автора

Я в Питере. Приехала на Смоленское кладбище. Иду к часовне Блаженной Ксении. Тихо, спокойно. Могилы. Мраморные кресты соседствуют с гранитными. Пока иду – читаю надписи на памятниках: «Любимому внуку», «Единственному сыну», «Дорогой маме». На меня с фотографий смотрят лица дорогих кому – то людей. Меня пронзает мысль, а что останется от этих могил через десять, двадцать лет? Сохранится ли о них память?









Мои мысли прерывает женский голос: «Девушка, вы на могилку Аннушки идете? Так вам направо. Увидите красивый памятник. Там и наша Анюта». До меня не сразу доходит смысл слов работницы кладбища:какая Анюта? Я иду к часовни Ксении Блаженной! Пожилая женщина смотрит на меня удивленно: «Вы же прошли часовенку. Вам надобно вернуться назад. Что уж теперь. Дойдите до могилки Аннушки. Актриса Анна Самохина похоронена тут. Страдалица наша, любимица. Она так хотела, при жизни, сыграть Ксению Петербургскую. Но видно Господь не дал. Зато сейчас они вместе».









Анна Самохина. Актриса, красавица. Да, точно помню, что в одном интервью она говорила, что ее самая главная мечта – снять фильм о Ксении Блаженной и сыграть в нем главную роль. Я прошу работницу кладбища проводить меня к могиле актрисы. Женщина соглашается.

По дороге мы разговорились: «А вы откуда будете? Из Риги. Хорошо. К нам и из Америки, из Франции приезжают. А что за беда – то тебя привела, доченька? Да ты не плачь. Помолись, поговори с Ксеньюшкой. Вижу, она тебе поможет. Ой, девонька, давно я тут убираюсь и знаю, что Матушка поможет. Чувствую. Она многим помогла. Ты попроси ее. Как просить? Просто. С чистой душой! А хочешь я тебе немножко о Ксении Матушке расскажу?»









Рассказ бабы Нади

Я же блокадница. Совсем девочкой тогда была. Но горе людское помню. И есть все время хотелось. Помню, пошла мама отоваривать карточки, а их у нее украли. Что делать? Как жить? И я и мама сидим плачем. Прямо навзрыд. Заходит соседка и говорит : «Что уж теперь убиваться? Вы сходите на могилку к Ксении. Туда все ходят. Поможет. Не оставит дите без еды. Ну мы с мамой и пошли. Силенок еще осталось. Дошли. Народу немного. Стоим, думаем. А просить –то как? Мы же неверующие. Может так и ушли бы, но, истинный крест, чудо спасло. К нам подошла женщина в красной юбке, зеленой кофте… Стоит и смотрит на нас. Я и говорю маме: «Зима же. А она в кофте» Та женщина улыбнулась и говорит: « Записку напишите, а Ксения ее прочитает» Сказала и ушла. А писать-то не на чем… Решили в голос просить Блаженную о помощи. Уж не знаю как получилось, но упала мама на колени, а я за ней и кричим в голос: « Матушка Ксеньюшка, помоги. Карточки украли. Не дай умереть голодной смертью!» Кричали долго, плакали. А потом успокоились. Пошли домой. Заходим в квартиру, а на столе наши карточки лежат. Вот тебе крест! Прямо на столе. Мама схватила их и к соседке… Благодарить ее. Я за ней. А соседка-то верующая была. Икон у нее много. Пока мама рассказывала ей о чуде, то я рассматривала иконы. Вдруг вижу!!! Та женщина на одной иконе, что мы видели на кладбище. Юбка красная, кофта зеленая, платочек… Я как закричала, а дальше не помню. Сознание, видно, потеряла. Когда уже пришла в себя, то соседка нам объяснила: «Это Ксения пришла к вам. Многие ее на кладбище видели. Заступница наша! Не оставит нас в горе. Выдюжим!» И выжили же. Умирали, голодали, но врага не пустили в город. Много в Петербурге небесных покровителей. Но велика, велика у Господа Бога Ксения Блаженная! Заговорила я тебя, доченька. А вот и могила Аннушки.









Актриса Анна Самохина скончалась 8 февраля 2010 года. Похоронили ее на Смоленском кладбище. Красивая, талантливая, молодая. Говорят, что избранники Богов умирают молодыми. Избранники. Но все равно страшно. Красивый памятник с фрагментами ее фильмов, могила утопает в цветах. Близкие актрисы называли ее «колдуньей», считали, что она умеет «видеть» болезни. А порой Анна даже предсказывала будущее. Однажды дочь ее спросила:» Мама, а ты видишь свое будущее?» Актриса ответила:» Нет, с собой сложнее…»









Я кладу цветы на могилу той, которая много лет радовала нас своей красотой, улыбкой, ролями. Царстве ей небесное! Работница баба Надя терпеливо ждет меня в стороне. Теперь наш путь лежит к часовне Ксении Блаженной. Мы идем молча. Говорить не хочется. Каждый из нас думает о своем. Наконец подходим к часовне. Огромная очередь. У меня пульсирует мысль: «Где же конец этой очереди?» Пока я нашла ее, то потеряла свою спутницу. Она просто исчезла. Я даже поблагодарить ее не успела, не сообразила сфотографировать. Стыдно, стыдно, стыдно. И не важно сейчас, слышит ли она меня, но я хочу сказать: «Спасибо, баба Надя. Пусть Ксения хранит Вас!»

Сильнее смерти - любовь!

Часовня Ксении Петербургской поставлена над могилой, где лежит Блаженная. Точная дата ее рождения неизвестна. Приблизительно, между 1719 и 1730 годами. Дата смерти? Точно неизвестна. То ли в 1780, то ли в 1806.Кто ее хоронил? Как ее хоронили? Ни записей в церковных книгах, ни свидетелей…

Нежно- зеленого цвета часовня, золоченые купола. Около стен горят множество свечей. Эта часовня построена в 1902 году. Там покоятся мощи Матушки Ксении. В начале 19 века на месте захоронения Ксеньюшки был просто насыпан могильный холм. Но люди, которые приходили к Блаженной, молились, просили заступничества, часто брали немного земли с могилки и таким образом холм исчез. Затем на могилу была установлена каменная плита, но и ее народ по частям разобрал. Хоть что-то унести с собой от Матушки. Вот после этого верующие решили построить часовню. Собрали деньги. Построили небольшую церквушку с дубовым иконостасом, но уже с железной дверью. Аи над этой дверью сделали надпись: « Раба Божья Ксения». И лишь в 1902 году по проекту архитектора А.Всеславина была построена каменная часовня, которую мы можем видеть сегодня.

История жизни Ксении Петербургской началась в середине 18 века. На окраине города, в собственном доме, в огромной любви жила молодая пара: Аксинья Григорьевна и Андрей Федорович Петровы. Муж Аксиньи был певчим придворной Капеллы, имел чин полковника. Красавица жена в муже души не чаяла. Горячо его любила. Беда пришла неожиданно. Андрей Федорович скоропостижно скончался. Сегодня мы уже не узнаем причину смерти, но важно другое: умер он без покаяния и причастия. А для православного человека такая смерть страшна. Недаром, и сегодня в храмах верующие молятся со словами: «Пошли, Господь, кончину непостыдную, безгрешную!» Безгрешная кончина – отпущение грехов. А после – Причастие. А вот муж Аксиньи Петровны отошел в мир иной без покаяния и святого Причастия. Горе жены было огромным. Она плакала и причитала: "Голубчик мой, почему Господь тебя не допустил до исповеди, Причастия? Чем ты его прогневал? Я отмолю тебя. Мы же венчаны. Мы стали одним целым. Пока я живу, и ты жив. Отныне я твоя душа. Я стану рабом Божьим Андреем. Буду молиться. И Господь даст тебе вечную жизнь в своем царстве!»









Так Аксинья Григорьевна стала Андреем Федоровичем. Ей было 26 лет. На похороны мужа Аксинья надела его мундир, и велела называть себя «Андреем Федоровичем». Родственники Ксении подумали, что она лишилась рассудка, обезумела от горя. Но история показывает, что это было не помешательство, а любовь. Любовь до конца ее дней. «Да будут двое одной плотью». И она стала его плотью, его продолжением, его душой.

Ксения отказалась от всего: дома, денег, одежды. Она раздала все. Раздала без сожаления. Осталась нищей. Но этому она была только рада. «Возьми все, Господи. Оставь мне только любовь к Тебе, веру в Тебя. И веру на спасение души моего мужа. Все мирское мне теперь чуждо!»

На Руси всегда такой подвиг называли – юродством. Я спросила настоятеля часовни Ксении Петербургской протоиерея Виктора Московского: "А что значит юродивый?" Ответ меня поразил: « Юродивые презирают все земные блага. Они поступают вопреки здравому смыслу, но во имя правды Господа. Юродивые принимают на себя подвиг безумия. Но они не презирают людей. Они приносят в жертву земное во имя небесного. На Руси всегда почитали и любили юродивых»

Юродивая с берегов Невы

Как утверждают священнослужители, то юродивым по своей воле стать нельзя. На такой подвиг нужно благословение. Как получила его Ксения Петербургская. Из ее жизнеописания выпадает восемь лет. Ее не было в Петербурге. Где же она находилась? Есть только предположение. Она отправилась в Нижегородскую область, в Санаксарский монастырь. Там был старец Феодор. И долгие восемь лет Матушка Ксения находилась там. Несла послушание, помогала восстанавливать монастырь. А старец Феодор стал ее духовником.

И вот Ксения Петербургская появилась в городе на Неве. Это было время императрицы Елизаветы Петровны, затем Екатерины. Расцвет науки, строительство Зимнего дворца, Смольного собора, Адмиралтейства. А тут по блистательным улицам ходит нищенка, бродяжка. Сначала народ считал ее сумасшедшей. Целыми днями она бродила по городу, зимой и летом, в зной и стужу. Мальчишки смеялись над ней, бросали в нее камни. Но юродивая безропотно сносила все.

Постепенно люди стали замечать, что Блаженная Ксения не просто глупая побирушка, а есть в ней что-то особенное. Милостыню она брала только «копейку», да и то не у каждого, а у людей добрых, сердечных.

А потом произошел случай, который в корне изменил отношение к юродивой.

Пришла как-то Ксения к своей давней знакомой, которой подарила дом. Прасковья Антонова и на стол накрла и чаем хотела напоить Блаженную. А та ни в какую. Смотрит на Прасковью и говорит: «Вот ты тут сидишь, а не знаешь, что Бог сына тебе послал. Беги на Смоленское кладбище!» Прасковья послушалась и пошла. У самого кладбища увидела она толпу народа и, подойдя узнала, что извозчик сбил беременную женщину. Тут же несчастная родила, а сама скончалась. Увидев в случившемся перст Божий, Прасковья взяла мальчика, усыновила и вырастила. До конца дней сын почитал свою мать, а женщина благодарила Бога и Ксению за такое предсказание.

Святая Ксения «не имела, где главу преклонить». На приглашение людей пожить у них она отвечала просто: «Мне ничего не надо». Она была рада своей нищете. Днем она бродила по городу, а ночью уходила за город в поле и всю ночь молилась. Никто не видел, как и сколько она спала. Но с восходом солнца Блаженная появлялась в городе. Люди стали замечать, что если юродивая возьмет милостыню, например, у купца, то торговля будет успешной. А если возьмет на руки больное дитя, то ребеночек непременно поправится. А уж если зайдет в дом и выпьет чая, то эту семью ждет мир и благоденствие. А уж если Ксеньюшка ходила и плакала, то беды не миновать. Так, она предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны. Три дня Святая ходила по городу плакала и говорила: «Скоро печь блины придется! Пеките блины». На Руси был такой обычай, когда умирал человек, то обязательно на стол нужно было ставить тарелку с блинами.