Вопреки санкциям, Крым посещают туристы со всего мира

Крым в прошлом году принял туристов из рекордного количества стран. В республику прибыло около 7 миллионов туристов из 132 стран мира, пишут «Аргументы недели-Крым».

Больше всего на полуостров приехало немцев, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей ЧЕРНЯК на открытии регионального форума туроператора «Интурист», передает ТАСС. По его словам, такой результат признан абсолютным рекордом для региона.

В целом, Крым посетили 7 миллионов туристов, учитывая россиян и иностранцев. Организованными группами, как прежде, иностранные граждане уже не ездят, отметил ЧЕРНЯК. Сейчас, это индивидуальные поездки или небольшие группы по 15 человек. По официальным данным, больше всего туристов на полуостров прибыло из Германии.