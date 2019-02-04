У американцев в космосе прорвало туалет

О протечке в американском секторе МКС, модуле Tranquillity, сообщило РИА Новости, с которым поделился новостью источник в ракетно-космической отрасли. «Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалете», — пересказало агентство своими словами рассказ о ЧП: «Из нее полилась жидкость».

В общей сложности в космос вылилось около 10 литров жидкости. Космонавты сумели собрать ее полотенцами.

На самом полете происшествие никак не сказалось. Повреждений электрооборудованию удалось избежать.

Предположительной версией произошедшего стала недостаточная фиксация клапана, через который происходит подключение магистрали к специальной емкости.