Какой должна быть будущая жена?

Все мужчины рано или поздно женятся. Однако каждый молодой человек хочет найти "ту единственную", которая станет его спутником по жизни.

Как пишет Ридус, будущая жена должна, в первую очередь, быть верной, какой бы "вариант получше" не встретился ей на пути. Также девушка должна быть хозяйственной и чистоплотной.

Конечно, она должна вносить материальный вклад в бюджет семьи наравне с мужчиной.

Девушка должна быть очень ухоженная, стильная и подтянутая. Не зависимо от доходов семьи.