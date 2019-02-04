//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Какой должна быть будущая жена?

4 февраля 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Какой должна быть будущая жена?
Фото: pixabay.com

Все мужчины рано или поздно женятся. Однако каждый молодой человек хочет найти "ту единственную", которая станет его спутником по жизни.

Как пишет Ридус, будущая жена должна, в первую очередь, быть верной, какой бы "вариант получше" не встретился ей на пути. Также девушка должна быть хозяйственной и чистоплотной.

Конечно, она должна вносить материальный вклад в бюджет семьи наравне с мужчиной.

Девушка должна быть очень ухоженная, стильная и подтянутая. Не зависимо от доходов семьи.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АГ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

//Общество

Сенатор Арашуков не дождался передач от родных и начал есть тюремную еду

Сенатор Арашуков не дождался передач от родных и начал есть тюремную еду

Находящийся в СИЗО сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, ранее отказывавшийся от тюремного питания, не дождался продуктовых передач от родных и начал есть первое и пить чай.

//В мире

Американцы спешат унести ноги из Афганистана

Американцы спешат унести ноги из Афганистана

Но в данном случае даже Россию это не радует, не говоря уже об официальных властях Афганистана. По предварительным договорённостям с запрещённым в России "Талибаном" американцы готовы вывести свои войска из Афганистана, если начнутся мирные переговоры с правительством

//В мире

Армия ДНР узнала об «истерии» командиров ВСУ из-за выборов президента на Украине

Армия ДНР узнала об «истерии» командиров ВСУ из-за выборов президента на Украине

Командование Вооруженных сил Украины охватила «истерия» в связи с приближением выборов президента страны. Такая характеристика ситуации прозвучала в заявлении, сделанном спикером армии ДНР Даниилом Безсоновым.

//В мире

В Польше начались массовые увольнения украинцев

В Польше начались массовые увольнения украинцев

Увольняют работников большей частью строительные компании, банки, розничные магазины. Об этом сообщила украинская пресса со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

//Общество

Магнитогорское время: «до» и «после»

Магнитогорское время: «до» и «после»

У каждого дома есть своя биография и свои узнаваемые эпитеты – «Дом Павлова», «Дом на набережной». Наш «герой», прописанный по адресу: Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 164, еще в недавних сводках проходил как «дом в Магнитке, где произошла трагедия».

//Новости МирТесен



//Расследования

В прокуратуре объяснили засекреченность дела о гибели группы Дятлова

В прокуратуре объяснили засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области сегодня в ходе специальной пресс-конференции раскрыла детали нового расследования загадочной гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году.

//В мире

Ученые выяснили, безопасно ли делать МРТ людям с татуировками

Ученые выяснили, безопасно ли делать МРТ людям с татуировками

Исследователи из Института имени Макса Планка (ФРГ) выяснили, безопасно ли сканирование тела при проведении процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ) для обладателей татуировок.

//Происшествия

Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после пожара в жилом доме в центре Москвы

Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после пожара в жилом доме в центре Москвы

Знаменитая актриса Ингеборга Дапкунайте вышла на связь после сильного пожара в доме, расположенном на Никитском бульваре в самом центре Москвы. Известно, что у артистки есть в здании квартира.

//Шоу-бизнес

В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип

В день похорон Децла будет опубликован его посмертный клип

Официальное сообщество Децла (Кирилла Толмацкого) анонсировало выход посмертного клипа рэпера. Премьера видео, которое Децл не успел выпустить, состоится в день похорон исполнителя.

//Наука

В NASA поведали о вероятности существования инопланетян

В NASA поведали о вероятности существования инопланетян

Первый помощник руководителя Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен, занимающий эту должность с 2016 года, накануне посетил Бостонский университет. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

//Общество

У американцев в космосе прорвало туалет

У американцев в космосе прорвало туалет

О протечке в американском секторе МКС, модуле Tranquillity сообщило РИА Новости, с которым поделился новостью источник в ракетно-космической отрасли. «Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалете», - пересказало агентство рассказ о ЧП

//Новости партнеров

//Общество

«Единая Россия» выступила против введения штрафов для учителей

«Единая Россия» выступила против введения штрафов для учителей

«Единая Россия» против предложения снижать зарплаты педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. Позиция партии по этому вопросу отражена в пресс-релизе, который поступил в распоряжение АН.

//В мире

Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце

Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце

Житель китайской провинции Гуанси прожил четыре года с зубочисткой в сердце, которую по ошибке проглотил вместе с напитком. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает портал Sina.

//Шоу-бизнес

Добронравов опроверг сообщения о своей госпитализации

Добронравов опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер Федор Добронравов опроверг сообщения о своей срочной госпитализации в предынсультном состоянии и объяснил пропуск спектаклей в Туле и Рязани плановым медицинским обследованием.

//Общество

Ксения Петербургская: святая вдова

Ксения Петербургская: святая вдова

Санкт-Петербург, улица Камская 24. Часовня Святой Блаженной Ксении. Уже почти 200 лет сюда потоком идут люди. Тут просят о детях, о работе, о жилье. Просят обо всем: о важном и неважном, о маленьком и большом. Люди приходят к святой помолиться об избавлении от горя

//Общество

Вопреки санкциям, Крым посещают туристы со всего мира

Вопреки санкциям, Крым посещают туристы со всего мира

Крым в прошлом году принял туристов из рекордного количества стран. В республику прибыло около 7 миллионов туристов из 132 стран мира.

//В мире

На Украине объявили в розыск пропавшего капитана судна "Норд"

На Украине объявили в розыск пропавшего капитана судна "Норд"

Капитан российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко, исчезнувший в конце января из поля зрения правоохранителей на Украине, объявлен в розыск как без вести пропавший.

//Происшествия

В Ивановской области цирковая обезьяна искусала двухлетнюю девочку

В Ивановской области цирковая обезьяна искусала двухлетнюю девочку

Двухлетняя девочка в Ивановской области попала в больницу после того, как ее в цирке-шапито укусила в лицо обезьяна. Об этом сообщает в понедельник, 4 февраля, управление МВД по региону.

//Общество

Какой должна быть будущая жена?

Какой должна быть будущая жена?

Все мужчины рано или поздно женятся. Однако каждый молодой человек хочет найти "ту единственную", которая станет его спутником по жизни.

//Новости СМИ2

//Армия

США предоставили РФ координаты проведения испытаний ракеты 9М729

США предоставили РФ координаты проведения испытаний ракеты 9М729

Посол Соединенных штатов Америки в России Джон Хантсман сообщил, что американская сторона предоставила Москве "значительный объем информации, подтверждающей нарушения" Договора о РСМД.

//Армия

В составе Северного флота создано антидиверсионное подразделение

В составе Северного флота создано антидиверсионное подразделение

В составе Северного флота ВМФ России появился новый отряд специального назначения. Он будет базироваться в Североморске и заниматься борьбой с подводными диверсионными силами противника.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Лысенков: жизнь в регионах России - это проклятие

Дмитрий Лысенков: жизнь в регионах России - это проклятие

Звезда сериала "Домашний арест" Дмитрий Лысенков в интервью латвийскому радио назвал жизнь в российских регионах "проклятием" и охарактеризовал свою страну как "нищую и бесперспективную".

//Экономика

Рост ВВП за 2018 год превзошел прогнозы, сообщил Росстат

Рост ВВП за 2018 год превзошел прогнозы, сообщил Росстат

Рост ВВП в России за 2018 год опередил прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, составив рекордные за последние шесть лет 2,3%. Об этом сегодня сообщил Росстат, приведя соответствующие данные.

//В мире

Украина: реальная президентская тройка

Украина: реальная президентская тройка

Кандидатами для участия в президентских выборах на Украине зарегистрированы более 20 претендентов. Но реальные шансы на победу есть только у троих. Среди профессиональных политиков лидирует Юлия Тимошенко. Её поддерживает партия "Батьковщина".

//Общество

Билайн прокомментировал сообщение о вербовке сотрудников преступниками

Билайн прокомментировал сообщение о вербовке сотрудников преступниками

Ранее в АН были опубликованы доказательства найма сотрудников мобильных компаний похитителями персональных данных абонентов.

//live

«Во время «советской оккупации» в Прибалтике не раздалось ни единого выстрела!»

«Во время «советской оккупации» в Прибалтике не раздалось ни единого выстрела!»

Эстония в очередной оценила ущерб от «советской оккупации». В нынешнем варианте это 90 миллиардов евро. О том, что они в очередной раз получат «от мертвого осла уши», размышляет депутат Госдумы III-IV созывов Виктор АЛКСНИС...

//В мире

Эксперт оценил заявление Украины о постройке наблюдательных башен

Эксперт оценил заявление Украины о постройке наблюдательных башен

Заявление главы Госпогранслужбы Украины о возведении пяти наблюдательных башен на побережье Азовского моря прокомментировал директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

//Шоу-бизнес

Жан-Поль Бельмондо о женщинах, коллегах и Карибском море

Жан-Поль Бельмондо о женщинах, коллегах и Карибском море

Знаменитому французскому актеру Жану-Полю Бельмондо без малого 85 лет. Однако харизмы, обаяния, активности, вкуса и любви к жизни известному артисту не занимать. Как ему это удается?

//В мире

Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря

Украина построила наблюдательные башни на побережье Азовского моря

Украина построила пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря и ведет переговоры о закупке французских патрульных кораблей, сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

//В мире

Последствия нового удара войск Украины по окраине столицы ДНР попали на видео

Последствия нового удара войск Украины по окраине столицы ДНР попали на видео

Последствия нового удара Вооруженных сил Украины по поселку Старомихайловка, который расположен на окраине Донецка, запечатлели на видео. Ролик выложила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

//Здоровье

Психиатр назвала основные признаки зависимости от соцсетей

Психиатр назвала основные признаки зависимости от соцсетей

Излишне долгoе пребывание в соцсетях мoжет привeсти к неправильной самооценке, фрустрации и депрессии. Немецкий психиатр, доктор наук Ирис Хаут, рассказала об основных признаках зависимости.

//Общество

Глава Кузбасса охарактеризовал жителей региона хлесткой фразой

Глава Кузбасса охарактеризовал жителей региона хлесткой фразой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил обеспокоенность состоянием здоровья жителей Кузбасса. Их заботу о собственном здоровье Цивилев охарактеризовал хлесткой фразой.

//В мире

В новом правительстве Латвии уже через месяц наметился раскол

В новом правительстве Латвии уже через месяц наметился раскол

Не прошло и месяца, как сформировалось новое правительство Латвии, а уже в ее рядах начался раскол: экс- кандидат в премьеры сегодня был исключен из партии KPV LV, в которой был «вторым лицом».

//В мире

В Госдуме прокомментировали заявление про обман Украины Западом

В Госдуме прокомментировали заявление про обман Украины Западом

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек оценил заявление бывшего украинского министра транспорта и связи Евгения Червоненко о том, что Запад обманул и бросил Украину со своими проблемами.

//Общество

В московские дворы заявились зайцы

В московские дворы заявились зайцы

Жители российской столицы могут встретить во дворах своих домов зайцев, которые приходят туда в поисках еды и тепла. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

//Здоровье

В больнице Ростова-на-Дону за просмотр телевизора нужно заплатить

В больнице Ростова-на-Дону за просмотр телевизора нужно заплатить

О тарифах на просмотр телевизора в больнице скорой медицинской помощи №2 Ростова-на-Дону пожаловался один из пациентов. Он разместил пост в социальной сети, а многие комментаторы подтвердили правдивость слов мужчины.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская впервые высказалась о встречах Андрея Аршавина с детьми

Юлия Барановская впервые высказалась о встречах Андрея Аршавина с детьми

Телеведущая Юлия Барановская впервые высказалась о встречах своего экс-супруга Андрея Аршавина с их тремя детьми. На прошлой неделе стало известно, что футболист возобновил общение с сыновьями и дочкой.

//Здоровье

Восемь основных симптомов наступающего инфаркта миокарда перечислили в сети

Восемь основных симптомов наступающего инфаркта миокарда перечислили в сети

Обозначены восемь основных признаков наступающего инфаркта миокарда. Соответствующая информация содержится в публикации, которая была выложена некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

В Питере подростка сбила электричка

В Питере подростка сбила электричка

В воскресенье, 3 февраля, в районе железнодорожной станции Царское село подростка задела проезжающая мимо электричка. Сейчас он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

//Шоу-бизнес

В Сети запустили хештег #ДецлЖив

В Сети запустили хештег #ДецлЖив

В русскоязычном интернет-сообществе набирает популярность хештег #ДецлЖив. Поклонники исполнителя и простые пользователи Сети делятся впечатлениями о творчестве исполнителя и вспоминают детство.

//В мире

В МИД РФ назвали условие, при котором страна возобновит выплаты в Совет Европы

В МИД РФ назвали условие, при котором страна возобновит выплаты в Совет Европы

Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в понедельник, 4 февраля, назвал условие, при котором российская сторона возобновит выплаты в бюджет Совета Европы.

//В мире

Почему эстонцы считают, что Россия должна им 90 млрд

Почему эстонцы считают, что Россия должна им 90 млрд

Выходные дни в разных городах Эстонии прошли памятные мероприятия в честь годовщины завершившего Освободительную войну Тартуского мирного договора, заключенного 2 февраля 1920 года. Разумеется, политики Эстонии не смогли «пройти мимо» данного события.

//Общество

Какая профессия считается наиболее перспективной среди российской молодёжи

Какая профессия считается наиболее перспективной среди российской молодёжи

Исследователи из РАНХиГС провели опрос с целью выяснить, какую же профессию молодые россияне считают наиболее перспективной. Результаты показали, что за последние годы предпочтения молодёжи поменялись.

//Общество

В Кремле не считают высоким процент россиян, которые хотят эмигрировать из РФ

В Кремле не считают высоким процент россиян, которые хотят эмигрировать из РФ

В Кремле в понедельник, 4 февраля, оценили данные опроса об эмиграционных настроениях россиян и отметили, что процент граждан страны, желающих переехать в другие государства, не является высоким.

//Общество

Крым: сколько жителей полуострова покинули регион после «Крымской весны»?

Крым: сколько жителей полуострова покинули регион после «Крымской весны»?

В 2014 году случилось историческое событие – Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Сколько жителей покинули полуостров и переехали на Украину после референдума о присоединении?

//Шоу-бизнес

Названы дата и место прощания с рэпером Децлом

Названы дата и место прощания с рэпером Децлом

Сегодня днем стало известно, где и когда состоится церемония прощания с рэпером Децлом. 35-летний Кирилл Толмацкий в ночь на воскресенье, 3 февраля, скончался в своей гримерке после концерта в Ижевске.

//Общество

В Ялте полицейские задержали строителей, угнавших автомобиль, и устроивших ДТП

В Ялте полицейские задержали строителей, угнавших автомобиль, и устроивших ДТП

Ялтинские полицейские задержали двух работников строительной бригады, угнавших автомобиль отечественного производства и утроивших ДТП

//В мире

В Сан-Франциско предложили запретить технологию распознавания лиц

В Сан-Франциско предложили запретить технологию распознавания лиц

В Сан-Франциско, одном из самых крупных городов Соединенных Штатов Америки, внесли законопроект о запрете полиции и другим государственным органам использовать технологию распознавания лиц.

//Шоу-бизнес

Сын Галкина и Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей"

Сын Галкина и Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей"

Сын телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой повеселил поклонников своей вариацией на слово "бобслей". Сегодня пятилетний Гарри вместе со своим папой отправился кататься на санках.

//В мире

Заказ на миллион: французу вместо купальника пришла посылка с золотом

Заказ на миллион: французу вместо купальника пришла посылка с золотом

Житель Франции ожидал заказанный для жены купальник, но пришедшая бандероль превзошла все возможные ожидания. В посылке оказался вовсе не купальник, а золотые монеты и слитки.

//Происшествия

На западе Москвы столкнулись три автомобиля

На западе Москвы столкнулись три автомобиля

На западе Москвы днем в понедельник, 4 февраля, столкнулись три автомобиля. Источник в правоохранительных органах ранее сегодня сообщил, что в результате случившегося пострадали три человека.

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Уволенный за видео замглавы «Росгеологии» оказался зятем экс-президента ЮАР
2

Ранние признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили в сети
3

Пожар, унесший жизни 4 человек, начался в квартире дочери Башмета
4

Уволенного замглавы "Росгеологии" пригласили на работу за границу?
5

Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры