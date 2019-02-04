Какой должна быть будущая жена?
4 февраля 2019, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Все мужчины рано или поздно женятся. Однако каждый молодой человек хочет найти "ту единственную", которая станет его спутником по жизни.
Как пишет Ридус, будущая жена должна, в первую очередь, быть верной, какой бы "вариант получше" не встретился ей на пути. Также девушка должна быть хозяйственной и чистоплотной.
Конечно, она должна вносить материальный вклад в бюджет семьи наравне с мужчиной.
Девушка должна быть очень ухоженная, стильная и подтянутая. Не зависимо от доходов семьи.