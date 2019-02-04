Глава Кузбасса охарактеризовал жителей региона хлесткой фразой

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил обеспокоенность состоянием здоровья жителей Кузбасса. Их заботу о собственном здоровье Цивилев охарактеризовал хлесткой фразой.

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», - так губернатор Кузбасса описал преобладающее у местных жителей отношение к собственному здоровью и наиболее распространенный вид «заботы» о нем.

«Нам надо изменить мышление жителей Кузбасса, чтобы они от пассивного лежания у телевизора переместились к активной заботе о собственном здоровье. Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься – ты потом только лечением занимаешься!», - подчеркнул Сергей Цивилев, выступая на региональной конференции.

Сергей Цивилев возглавил Кемеровскую область в сентябре 2018 года. Он сменил на этом посту Амана Тулеева, ушедшего в отставку после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщает «КоммерсантЪ».