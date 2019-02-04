В московские дворы заявились зайцы

Жители российской столицы могут встретить во дворах своих домов зайцев, которые приходят туда в поисках еды и тепла. Об этом 4 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

Ранее в социальных сетях стали обсуждать видео жителей Москвы, запечатлевших зайцев в жилых кварталах. Специалисты пояснили, что для зайцев добыча еды сейчас усложняется большим количеством снега.

"Повсеместно подобного явления нет. Встречаются лишь единичные случаи "выхода" зайцев из леса. Это явление может быть обусловлено разными факторами", - сказали журналистам в Мосприроде.

На природных территориях Москвы встречаются заяц-русак и заяц-беляк, всего в городе обитают 852 особи. При виде людей зайцы могут вести себя спокойно, да и людям не стоит опасаться зверьков.