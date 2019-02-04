Врач-паразитолог назвала причины вспышки эхинококкоза в Ульяновске

В Ульяновском суворовском училище была зафиксирована вспышка эхинококкоза. У 26 курсантов выявили эхинококкоз, отмечает RT.

Врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева считает, что заражение произошло в результате питания, как сообщает НСН.

«Это каким-то ненормальным мясом кормили. Эхинококкозом заражаются от мяса инфицированного и неправильно обработанного. Это нарушение всех санитарных норм. Такие вещи бывают только в селах, где гуляют собаки, и собакам скармливают требуху забитых, необследованных животных. Тут должен быть животный посредник и неправильное приготовление и заготовка непроверенного мяса. Это очень серьезная и страшная вещь», — отметила врач.