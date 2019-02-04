Автоэксперт: В России есть проблема с подготовкой профессиональных водителей

3 февраля в Калужской области в результате ДТП с участием автобуса погибли семь человек, четверо из них – дети.

«От того, что после этого ДТП могут придумать еще 10 новых драконовских правил перевозки детей, и они также не будут соблюдаться, от этого ничего не изменится. Мы получим обычную российскую историю – будут создавать видимость борьбы за безопасность на дорогах. И все будут довольны. Еще увеличатся штрафы», - рассказал автоэксперт Олег Осипов. Об этом пишет НСН.