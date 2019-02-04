В Питере подростка сбила электричка

В воскресенье, 3 февраля, в районе железнодорожной станции Царское село подростка задела проезжающая мимо электричка. Сейчас он в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Согласно имеющимся сведениям, 15-летний молодой человек переходил через железнодорожные пути при запрещающем сигнале светофора. Подросток был в наушниках и капюшоне, а потому не заметил приближающуюся электричку. Поезд задел молодого человека, и теперь пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у него множественные ушибы и разрыв почки, передаёт РИА Новости.

«Как только молодой человек придет в себя, его опросят. Полицией решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.