Крым: сколько жителей полуострова покинули регион после «Крымской весны»?

В 2014 году случилось историческое событие – Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Сколько жителей покинули полуостров и переехали на Украину после референдума о присоединении?

По данным МИА «Россия Сегодня» на 2016 год, численность населения Крымского федерального округа составила 2 323 369 человек. После проведения самого референдума о статусе республики, на территорию Украины переехали 22 823 жителей, что составляет около 1% населения Крымского полуострова. Однако по версии украинских источников, например, благотворительной организации «Крым – SOS» Тамилы Ташевой, граждан, которые по «вынужденным причинам» переехали на Украину, насчитывается около 100 тысяч. С января 2015 года по апрель 2016 года, по сообщениям службы охраны государственной границы Украины, территорию Крыма покинули 73 тысячи человек. Но в эти временные рамки не вошли первые девять месяцев после присоединения Крыма к России, считает Тамила Ташева. Поэтому реальное число переехавших составляет примерно 100 тысяч человек.

По информации МИА «Россия Сегодня» в последнее наметилась обратная тенденция, многие из уехавших возвращаются, в том числе и крымские татары.