В Кремле не считают высоким процент россиян, которые хотят эмигрировать из РФ

В Кремле в понедельник, 4 февраля, оценили данные опроса об эмиграционных настроениях россиян и отметили, что процент граждан страны, желающих переехать в другие государства, не является высоким.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя сегодня данные о том, что в настоящий момент среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет 41 процент желает эмигрировать за границу, подчеркнул, что это не такой высокий показатель.

В Кремле также отметили, что подавляющее большинство опрошенных заявило, что они категорически не хотят переезжать куда-либо. "Поэтому это все относительно", – передает ТАСС слова Пескова.