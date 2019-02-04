Заслуженный учитель: Снижение зарплат российским учителям – не выход

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой снижать заработную плату школьным учителям вдвое. Это связано с участившимися случаями агрессии по отношению к ученикам.

Член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 Евгений Ямбург рассказал, что снижение зарплат российским учителям – не выход. Об этом пишет НСН.

«Очередное фейковое предложение от человека, который глубоко не понимает, что происходит в школе, от человека, который уверен, что с помощью экономических инструментов можно решить все проблемы. Поэтому, конечно, это предложение не пройдет. Очередное предложение, которое канет в лету, как и все остальные, потому что есть глубокие причины агрессии и не только учителей, а и детей по отношению к учителям. И, в принципе, если это реально происходит, в случае такой агрессии, дело ведь не в изменении зарплаты. Если это нарушение педагогической этики, если это психологическое насилие, а тем более физическое, учитель автоматически лишается работы. По сути дела это означает «вон из профессии»! Поэтому мне непонятно, что и зачем это предлагается. Я думаю, что это просто очередной информационный шум»,- заявил Ямбург.