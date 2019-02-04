Какая профессия считается наиболее перспективной среди российской молодёжи

Исследователи из РАНХиГС провели опрос с целью выяснить, какую же профессию молодые россияне считают наиболее перспективной. Результаты показали, что за последние годы предпочтения молодёжи поменялись.

Чуть меньше половины нынешних выпускников техникумов и колледжей уверены, что нужно становиться предпринимателем. 40% респондентов назвали эту профессию самой перспективной на сегодняшний день. Чуть меньше ребят склоняются к тому, что успех и юриспруденция – понятия схожие. За специальность юриста свой голос отдали 30% опрошенных. Следом идут профессии, связанные с финансами (24%), а также с силовыми структурами (23%). Также своё место в рейтинге получили специальности врача (17%) и бухгалтера (13%).

К числу наименее перспективных профессий молодые люди отнесли сферу обслуживания, менеджеров, продавцов, учёных, журналистов, учителей, а также представителей творческих специальностей, сообщает РИА Новости.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко рассказала, что несколько лет назад самой перспективной казалась госслужба, а предпринимательству молодёжь уделяла меньше внимания. «Это не значит, что все они прямо сейчас пойдут открывать свой бизнес. Но тренд, очевидно, поменялся», - отметила она.