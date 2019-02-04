В Ялте полицейские задержали строителей, угнавших автомобиль, и устроивших ДТП

Ялтинские полицейские задержали двух работников строительной бригады, угнавших автомобиль отечественного производства и утроивших ДТП, пишут «Аргументы недели-Крым».

С заявлением об угоне легковушки ВАЗ 2111 обратился местный житель. Выяснилось, что транспортное средство стало участником аварии и находится на штрафстоянке в Алуште, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались 21-ти и 39-ти летние строители. Выяснилось, что они прогуливались по улицам города после употребления алкоголя. Мужчины увидели припаркованный автомобиль и решили покататься на нем.

Строители попали в автомобиль, разбив стекло. Во время поездки они совершили ДТП и бросили машину. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, а находящийся за рулем мужчина еще и был привлечен к административной ответственности. Теперь обоим грозит до 5 лет лишения свободы.