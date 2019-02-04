Магнитогорское время: «до» и «после»

У каждого дома есть своя биография и свои узнаваемые эпитеты в устоявшихся названиях – «Дом Павлова», «Дом на набережной». Наш «герой», прописанный по адресу: Магнитогорск, проспект Карла Маркса, 164, еще в недавних сводках проходил как «дом в Магнитке, где произошла трагедия». Но сегодня все свелось до короткого – «Дом № 164» и всем понятно, о чем и о ком идет речь.

Магнитка, мы с тобой!

Именно этот дом в последний день уходящего 2018 года расколол магнитогорское время на «до» и «после». В 6 утра, когда город еще спал, в нем прогремел взрыв. Рухнувший седьмой подъезд десятиэтажки увлек под свои завалы десятки мирно спавших жителей. В тот трагический час еще никто не знал, сколько именно их было на тот момент. Но страна уже решила: беда на всех одна. Из Москвы прибыли два спецборта с аварийно-спасательной техникой, соседний Екатеринбург прислал «Струну» – инженерный комплекс для исследования состояния дома и уцелевших подъездов.

Да и сам приезд президента Владимира Путина в Магнитогорск сразу после трагедии показал, что в нашей стране чужой беды не бывает…

Эвакуированных из разрушенного дома разместили в ближайших школах. Всего было открыто пять пунктов временного размещения людей, с которыми работали психологи. Открылись пункты сбора и выдачи гуманитарной помощи, организован сбор благотворительных средств. Не сговариваясь, мгнитогорцы со всего города везли пострадавшим продукты и теплые вещи.

Более 230 человек обратились за медицинской помощью, в том числе психологической. Все время людям работал телефон горячей линии, организован прием граждан.

С первых же часов после случившегося все экстренные службы и спасатели приступили к извлечению пострадавших из-под обломков. Контроль за ходом спасательной операции взял под личный контроль губернатор Челябинской области Борис Дубровский, немедленно прибывший на место трагедии. По его признанию, в таких ситуациях «маленьких вопросов» не бывает. Когда прошел первый шок, многие жильцы пострадавшего дома испытали чувство растерянности: как жить с этой трагедией и что будет дальше? У кого-то были утрачены документы – как быть? И практически сразу же была налажена работа по их восстановлению. Под завалами остались тетради, учебники, ручки – тут же было сделано все, чтобы по завершении каникул школьники приступили к занятиям, а малыши пошли в детсады. Естественно, власти взяли на себя все вопросы, связанные с погребением, с утратой имущества. Все оперативные выплаты были проведены без проволочек.

Сегодня весь Южный Урал выражает признательность федеральному центру за поддержку пострадавших. В течение первых и самых сложных дести дней после трагедии область получила более 64 миллионов рублей на оказание финансовой помощи членам семей погибших. Из областного бюджета на эти цели выделено 93,6 миллиона рублей, более пяти миллионов – благотворительные средства, 67 миллионов – ММК.

–Было очень важно, чтобы люди чувствовали поддержку, что они не остались с бедой один на один, – отметил Борис Дубровский.

Судьба дома

Практически одновременно с ликвидацией последствий трагедии началось и расселение пострадавших жильцов, утративших свое имущество. Причем первые средства на эти цели пришли из резервного фонда правительства России в размере 147 миллионов рублей еще 9 января.

Напомним, что в результате аварии было разрушено 92 квартиры. По сделкам продавцам жилых помещений уже оплачено 23 квартиры на сумму 30 миллионов рублей.

И все же сегодня все чаще звучит вопрос: что же будет с самим домом? Два подъезда, как известно, утрачены безвозвратно. Мониторинг оставшихся «в живых» строительных конструкций ведется постоянно. Жилой дом в целом аварийным не признан. Представители специализированной организации обещают завершить обследование технического состояния жилого дома до 1 марта 2019 года.

Если экспертизой дом будет признан все же аварийным, а на рынке недвижимости не будет достаточного количества предложений, областные власти предусмотрели и вариант строительства новых домов. В самом Магнитогорске уже найдены три земельных участка, на которых возможно строительство десятиэтажек с общим количеством в 450 новых квартир.

Для проведения столь масштабного расселения есть уже и средства. Так, в январе правительством России выделено 500 миллионов рублей на обеспечение жильем всех собственников или нанимателей жилых помещений в пострадавшем доме. Софинансируют проект областной бюджет (100 миллионов рублей) и ММК (до 300 миллионов).

Сформирован банк данных по выбору квартир взамен утраченного имущества и в ходе расселения. На сегодня в Магнитогорске застройщики предлагают 677 квартир в новостройках.

Однако, несмотря на поручение президента о расселении дома целиком, многие его жители переезжать особенно-то и не хотят.

Привыкли люди к месту проживания: здесь их дети ходят в школы и в детсад, а пожилые люди наблюдаются в больницах. Поэтому, отмечает Борис Дубровский, работа ведется адресно, индивидуально. В череде добрых вестей есть сообщение из Москвы: Ваню Фокина, которому на днях исполнится год, готовят к выписке.

Логической точкой в этой трагедии должна стать людская память о ней. А если быть точнее, то ее символ, который может появиться в будущем сквере на месте трагедии. Что это будет - памятный знак или скульптура, решат сами магнитогорцы.