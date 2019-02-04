В Сургуте в честь рождения ребёнка закололи барана… прямо напротив роддома

Полиция заинтересовалась видеороликом, на котором неизвестные закололи на улице барана. Особый интерес вызвало то, что произошло это прямо напротив местного роддома.

В социальной сети «ВКонтакте» выложили видео, на котором несколько человек «на выписку режут барана» под окнами роддома в Сургуте. На видео отчётливо видно, как один человек пытается заколоть животное, которое держат ещё двое. За происходящим наблюдают ещё с десяток человек.

Что интересно, в полицию с жалобой обратились не сотрудники роддома, а женщина, которая вечером увидела видеозапись в соцсети, передаёт РИА Новости.

Стражи порядка в ходе расследования задержали предполагаемого нарушителя спокойствия и теперь выясняют, зачем тому потребовалось резать барана прямо на улице города.

«Сотрудниками полиции УМВД России по городу Сургуту по факту обнаружения в социальной сети видео проводится проверка. В ходе проверки установлен житель Сургутского района 1987 года рождения», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.