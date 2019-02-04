Стало известно, когда в Москву придет похолодание

Синоптики сегодня рассказали, когда в Москву вновь придет похолодание. Согласно последней информации метеорологов, москвичам и гостям города недолго осталось ждать возвращения морозов в столицу.

Оказалось, что уже во вторник и в среду оттепель в Москве сменится похолоданием до минус 2 – минус 10 градусов. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, завтра в городе будет переменная облачность, без осадков. Местами на дорогах образуется очень сильная гололедица.

6 февраля в столице будет более облачно, ожидается снег. В течение всей недели столбики термометров будут держаться на уровне минус 4 – минус 2 градусов.