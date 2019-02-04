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Челябинские пенсионеры занимают очереди к мусорным бакам

4 февраля 2019, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Челябинские пенсионеры занимают очереди к мусорным бакам

Челябинские пенсионеры с утра занимают очередь к мусорным бакам. Сотрудники продуктового магазина на улице Цвиллинга выбрасывают просроченные продукты, которым уже не место на полках торговой сети. За ними  и «охотятся» неимущие старики

«Почти каждый день ходим сюда за продуктами. Нам бы на тот полигон, где уничтожают санкционные продукты. Мы бы там развернулись», — рассказывает бывшая учительница одной из челябинских школ Наталья Сергеевна корреспондентам информационного агентства „Урал-пресс-информ“.

В мусорных баках можно встретить разные продукты – корзину подгнивших фруктов и овощей, пачку засохшего печенья, скисшее молоко. «Теперь на неделю хватит», — улыбается женщина, забирая домой целый набор продуктов, которые уже нельзя продать покупателям.

Таких мест по городу немало, рассказали пенсионеры, не только бомжи в округе уже знаю, когда выбрасывают очередную порцию «просрочки», и заранее приходят к бакам.

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