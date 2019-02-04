Реанимация Децла была формальной, врачи в Сети комментируют видео смерти рэпера

У следователей должны появятся вопросы к врачам, которые реанимировали Децла, считают пользователи Сети. После появившегося видео, многие медики написали в комментариях, что действия бригады «Скорой помощи» можно назвать формальными.

«Прежде всего врачи должны были позаботиться о доступе кислорода в легкие. Для этого его нужно было интубировать, то есть вставить в гортань Децла специальную трубку. Набор для интубации должен быть во всех машинах неотложки. Возможно, у ижевских коллег его не было», - комментирует произошедшее фельдшер из Краснодара.

«Во время реанимации присутствовали, как и положено, два медика, однако ситуация такова, что один набирает препараты, а второй врач, тот что стоит спиной, занят не пойми чем. Кирилл не дышит, а значит должен быть либо аппарат ИВЛ, либо мешок Амбу. Иными словами - реанимация идет полным ходом, но нет никакой кислородной поддержки пациента, о чем доктора должны были позаботиться с самого начала», - пишет еще один врач «скорой».

«Паузы при проведении массажа сердца были выше принятой нормы. Все манипуляции проводились долго, а при отключении мозга на них отводится не больше шести минут. По истечении этого времени орган начинает умирать. "Качать", делать непрямой массаж сердца, должен был второй в бригаде, а не сторонний человек», - комментирует пользователь, уверенный, что техника оказания первой помощи была нарушена.