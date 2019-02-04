«Горячая линия» в холодные дни: жителям Красноярска помогут бороться с морозами

В Красноярске в связи с приходом 40-градусных морозов начали работать горячие линии для помощи жителям в случае возникающих проблем. Решение принял глава города Сергей Еремин.

«Прогноз на ближайшую неделю неутешительный – очень низкие отрицательные температуры. Поэтому прошу организовать с жителями обратную связь – горячие линии, чтобы красноярцы могли обращаться с бытовыми вопросами, возникающими по причине холодов. Главам районов - взять на персональный контроль отработку всех нареканий», - распорядился он.

В связи с низкими температурами в Красноярских школах посещаемость упала до 7%, сообщает РИА Новости. Нынешняя температура является аномальной для города, она не соответствует февральским нормам в среднем на 12-17 градусов.