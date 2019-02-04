Во Владивостоке мужчина ответит перед законом за то, что украл шубы у коллег

Мужчину обвиняют в том, что на новогоднем корпоративе он похитил две шубы, принадлежащие его коллегам. Ущерб эксперты оценили в 138 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре, корпоратив проходил в одном из клубов города, передаёт РИА Новости. При этом у посторонних доступа в помещение не было – аренда предусматривала закрытие клуба для других посетителей.

«Гости отказались от услуг гардеробщика. Во время вечеринки, воспользовавшись свободным доступом к помещению раздевалки, злоумышленник похитил две женские шубы своих коллег общей стоимостью свыше 138 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Приморья.

Обе потерпевших направили гражданские иски с требованием возместить ущерб. В отношении виновника произошедшего заведено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».