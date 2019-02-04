Пожар в центре Москвы унёс жизни четверых людей

Крупный пожар на Никитском бульваре в столице, начавшийся в ночь с воскресенья на понедельник, был ликвидирован утром. Известно, что в результате возгорания четыре человека погибли.

Пожар получил повышенный уровень сложности. Специалисты объясняют это тем, что в историческом здании 1912 года постройки, коим и является загоревшийся жилой дом, присутствуют деревянные перекрытия. Также ликвидацию возгорания осложняли перепланировки некоторых квартир, сообщает Вечерняя Москва.

Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания более 40 человек, 8 из которых – дети. Жители дома рассказывают, что некоторые из квартир в жилом доме в центре столицы принадлежат таким известным людям, как Ингеборга Дапкунайте, Никас Сафронов и Любовь Казарновская.