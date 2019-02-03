В Санкт-Петербурге скончался актер Анатолий Артемов

Сегодня в Санкт-Петербурге ушел из жизни актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов. Артист скончался на 77-м году жизни, в Молодежном театра на Фонтанке он служил с 1989 года.

«Третьего февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов – артист, чья судьба на протяжении тридцати лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке», - сообщили сегодня в театре.

Анатолий Артемов после окончания Щепкинского училища работал во многих театрах России. Последние тридцать лет актер бессменно служил в петербургском Молодежном театре на Фонтанке. Коллектив театра принес свои соболезнования семье и близким Анатолия Артемова. О дате и времени прощания с артистом будет объявлено дополнительно, сообщает РИА Новости.