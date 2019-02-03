Российские артисты от мала до велика потрясены воскресной новостью в смерти рэпера Децла - исполнителя Кирилла Толмацкого. Народная артистка Алла Пугачева переживает вместе со всеми. Примадонна опубликовала фото исполнителя в Инстаграм и написала: "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушёл".

Шнуров и Баста о смерти рэпера Децла: молодые мужчины уходят так рано

Кириллу Толмацкому было всего лишь 35 лет. Рэпер скончался в ночь на воскресенье, 3 февраля, после выступления в одном из кафе в Ижевске. По предварительной версии, причиной смерти мужчины стала остановка сердца.

Близкие Толмацкому люди говорят, что на здоровье он никогда не жаловался.

Со слов концертного директора Децла, после выступления музыкант направился в гримерку и там ему стало плохо. Бригада "скорой" приехала быстро, но попытки медиков оказались безуспешными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)3 Фев 2019 в 3:20 PST

Родитедям рэпера Децла выражают соболезнования. "Сашенька, самые искренние и глубокие соболезнования . Дай Бог сил пережить", - напиcала Инна Маликова в Fаcebook после сообщения продюсера Александра Толмацкого о смерти сына.