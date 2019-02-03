Крымские объекты самовольного строительства демонтируют за 300 млн рублей

В этом году власти Крыма направят около 300 миллионов рублей на снос объектов самовольного строительства, в том числе на Южном берегу полуострова, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил глава министерства строительства республики Михаил ХРАМОВ. Он предположил, что на эти деньги будет демонтировано около 20-40 зданий.

По словам министра, процесс сноса самостроев ускорят. Вначале планируют демонтировать объекты, а уже потом взыскивать затраты через суд с собственников, пишет ТАСС.

Всего в республике самостроем признаны 100 зданий. Их собственникам выдали предписания о демонтаже в течение двух месяцев, при этом в некоторых случаях объекты стоят уже два года.

ХРАМОВ добавил, что раньше деньги на демонтаж перечислялись муниципалитетам, однако в прошлом году местные власти не снесли ни одного объекта. В этом же году работа будет проводиться силами подведомственных учреждений министерства.